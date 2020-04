Voetballandschap in regio wijzigt toch; ook al is er geen promotie en degradatie

Veel clubs hadden voor de uitbraak van het coronavirus al aangegeven over te stappen van het zondag- naar het zaterdagvoetbal.



In de vierde klasse C keert vv Terborg komend seizoen niet meer terug. De 100-jarige club speelde op zondag 8 maart tegen MEC in Miste haar laatste competitieduel op zondag. De Paasbergclub stapt in september over naar de vierde klasse van het zaterdagvoetbal.



Dat doen nog meer clubs in het district Oost. De hoofdklasse van het zondagvoetbal telt volgend seizoen geen 32 maar 30 verenigingen, omdat Quick’20 (Oldenzaal) en MSC uit Meppel naar de zaterdag verkassen.