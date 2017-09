Voetballen op zaterdag is dé trend

In de huidige tijdsgeest – jeugd wil stappen op zaterdagavond en zondag uitrusten – zal het voetballen op zaterdag steeds meer terrein winnen. Argon uit Mijdrecht, in 2007 landskampioen bij de zondagamateurs, speelt tegenwoordig op zaterdag in de hoofdklasse. SC Feyenoord speelde in de hoofdklasse op zondag. De Rotterdammers besloten verder te gaan op de zaterdag. Na drie promoties op rij speelt SC Feyenoord nu veel derby's in de eerste klasse zaterdag. In Twente trokken gerenommeerde clubs als PH Almelo en AJC uit Losser dit jaar de stekker uit het zondagvoetbal. Net als voormalig hoofdklasser OVC'85 uit Oosterbeek (nu vierde klasse).



,,Ik denk dat voetballen steeds meer een weekendsport wordt’’, zegt Willy Sticker, voorzitter van derdedivisionist HSC'21 uit Haaksbergen. ,,Er worden al discussies gevoerd en we merken dat de zondagclubs er meer voor open staan dan die op zaterdag.’’



Als het aan Arnhemmer Dennis van Toor ligt, blijft alles zoals het nu is. Hij is trainer van hoofdklasser AZSV in Aalten en vindt het niet erg ver te reizen. ,,Als wij op Urk of bij SC Genemuiden spelen, staat er enorm veel publiek langs de lijn. Dat zullen er meer zijn dan wanneer we tegen RKHVV of De Bataven spelen.’’



,,Uiteindelijk ligt het aan de clubs of er meer competities komen met zaterdag- en zondagclubs’’, stelt HSC'21-preses Sticker. ,,Als de meerderheid voor is, zal de KNVB daar zeker voor open staan. Maar ze gaan er geen dingen meer doordrukken, zoals ze dat in het verleden wel deden.’’