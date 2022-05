‘Voetbalmastodont’ Ton Keijman keert terug naar Rheden

De inmiddels 75-jarige Keijman, een ‘grootheid’ in het regionale amateurvoetbal, was in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw jarenlang een belangrijke schakel in het basiselftal van (destijds) vv Rheden, dat toen uitkwam op het hoogste amateurniveau van Nederland.

Rheden speelt inmiddels in de derde klasse (B) en verkeert in degradatiegevaar.

Voorzitter Rick Palm is blij met de terugkeer van de markante Velpenaar bij zijn club. ,,Jazeker, want hij is een grootheid in de rijke historie van Rheden, niet voor niets hangt er een grote actiefoto van Keijman in onze bestuurskamer en staat hij op de cover van het jubileumboek. Wij kijken uit naar een fijne samenwerking.”

Vitesse

Keijman, die ook nog kort bij Vitesse voetbalde, was na zijn actieve carrière meer dan 25 jaar werkzaam als trainer bij talrijke voetbalclubs, waaronder Rheden, ESA, Arnhemse Boys, SC Veluwezoom, Eendracht en MASV. Ook vervulde de Velpenaar jarenlang de functie van bestuurslid voetbalzaken bij SC Veluwezoom.

Naast Keijman bereikte het bestuur van de zondagderdeklasser deze week overeenstemming met Evert Gerritsen (64), die met ingang van het nieuwe seizoen trainer wordt van het tweede elftal. Evenals Keijman heeft Gerritsen een mooi verleden bij Rheden, zo speelde hij zes jaar lang in de hoofdmacht en was hij vier jaar verbonden aan de club als assistent-trainer.

De in Velp woonachtige Gerritsen kwam in zijn actieve carrière ook uit voor Vitesse, VVO en De Bataven. Gerritsen is dit seizoen nog verbonden aan DVOV, als assistent-trainer van de hoofdmacht en coach van het tweede elftal.