Voetbaloverzicht Achterhoek en Liemers: Verheul schiet AZSV naar grote overwinning

DOETINCHEM AZSV uit Aalten deed zaterdagmiddag uitstekende zaken, hekkensluiter SDV Barneveld werd in de vierde divisie B mede door drie treffers van Chris Verheul met 5-0 gevloerd. Ook DZC'68 won, met 0-1 bij Sliedrecht.

VIERDE DIVISIE B

AZSV-SDV Barneveld 5-0 (2-0). 1-0, 2-0 en 3-0 Chris Verheul, 4-0 Rik van der Eerden, 5-0 Joost Rasing.

AZSV boekte de tweede seizoenszege, en deed dat met een mooie marge. ,,Toch waren de eerste 20 minuten niet goed van onze kant", meende trainer Dave de Jong van AZSV. ,,We hadden vooraf afspraken gemaakt die niet goed werden uitgevoerd. Toen we daarin bijstuurden, kregen we een overwicht.”

De Jong kon met zijn manschappen na weken zonder doelpunt eindelijk weer juichen. ,,Dit moet vertrouwen geven. Winnen en dan ook nog vijf keer scoren.”

Bij AZSV stond Guus Vaags voor het eerst op het doel. Hij verving de in de warming-up geblesseerd geraakte Jasper te Kolste. Die werd naar het ziekenhuis vervoerd, waar een sleutelbeenbreuk werd geconstateerd. ,,Guus heeft na die eerste twintig minuten geen bal meer op doel gehad", besloot De Jong. AZSV staat nu negende.

EERSTE KLASSE D

Sliedrecht-DZC'68 0-1 (0-0). 0-1 Thomas Kleinlugtebeld.

,,Het was een slechte wedstrijd van onze zijde waarin wij eigenlijk geen kans hebben gehad", vatte DZC'68-trainer Jos van der Veen samen. ,,Als je nul tegendoelpunten krijgt, klinkt het misschien raar als ik zeg dat we slecht verdedigd hebben, maar keeper Mike Thus heeft ons voor de pauze een paar keer gered.”

Ook aanvallend was het mager. Van der Veen: ,,Omdat wij niet het aanvalsspel hebben kunnen etaleren waartoe we in staat zijn. We hebben eigenlijk niet eens een kans gehad, de 0-1 van Thomas was een bal die hij in de winkelhaak schoot, een werelddoelpunt. Vond ik vorige week dat we te weinig kregen, nu zijn we de lucky-winnaar.”

DERDE KLASSE E

AVW'66-SC Brummen 3-0 (2-0). 1-0 Levi Weijman, 2-0 Adil Elhamri, 3-0 (e.d.).

De Westervoortse thuisploeg boekte de eerste overwinning van het seizoen. ,,Vergeleken met vorige week weten we er nu wel drie te maken", reageerde trainer Jan Oosterhuis van AVW'66, als antwoord op de vraag naar het verschil met de seizoensouverture tegen ZZC'20 (2-1 nederlaag voor AVW'66). ,,We waren nu de hele wedstrijd de betere ploeg. Het benutten van kansen blijft overigens wel een puntje hoor.”

Alles heeft met keuzes te maken, doceerde Oosterhuis. ,,Dat geldt op elk niveau. Ook het creëeren van kansen is simpelweg het gevolg van het maken van de juiste keuzes.”

FC Zutphen-ZZC’20 4-0 (2-0). 1-0 Michalis Spiradakis, 2-0 Benjamin Roters, 3-0 Kevin Ooms, 4-0 Zidane El Hadouchi.

Tegen een goed georganiseerd spelend FC Zutphen kwam het Zelhemse ZZC’20 er niet aan te pas. ,,Wij waren geen schim van vorige week. Met name voor rust zeer matig aan de bal en ook qua strijdlust liet het te wensen over", meende trainer Henri Golstein van ZZC'20. ,,De tweede helft ging het meer gelijkop, en kregen we een paar kansjes. "

Keeper Mathijs Venneker van de gasten moest worden gewisseld nadat hij een hoofdblessure had opgelopen. ,,Hij had een snee naast de neus toen er op hem werd doorgelopen", gaf Golstein aan.

VIERDE KLASSE H

FC Winterswijk-HSC'21 0-1 (0-1).

Was trainer Dirk Feege vorige week nog laaiend op zijn spelers, deze week zag hij duidelijke groei. ,,Verdedigend hebben we op een onachtzaamheid na niets weggegeven", stelde de treurende trainer die de afgelopen week met zijn team om tafel ging. ,,Die praatsessie heeft geholpen. Verdedigend stond het, aanvallend hebben we maar twee kansjes gehad. Dat was jammer, want na rust waren we de betere ploeg.”