Voetbaloverzicht: Advendo'57 blijft hopen; Bennekom dwarsboomt koppositie DTS Ede

voetbal valleiDe voetbalcompetities naderen het einde. Voor veel clubs in de Vallei neemt de promotie- en degradatiestress toe. Benieuwd naar alle verrichtingen? Een verzameling van de gebeurtenissen in het regionale amateurvoetbal vind je na afloop van de wedstrijden op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

LANDELIJK

TWEEDE DIVISIE

De statistieken waren al in het nadeel van GVVV, de Veenendaalse tweededivisionist won nog nooit een uitwedstrijd tegen Quick Boys, maar toen doelman Jan van Willige na een kwartier met een rode kaart naar de kant moest, was het duel eigenlijk al gespeeld en volgde een logische 2-0 nederlaag.

ZATERDAGVOETBAL

LANDELIJK

DERDE DIVISIE

De strijd om lijfsbehoud in de onderste regionen van de derde divisie wordt per week spannender. De 2-1 zege van DOVO op Staphorst en het verlies van de concurrentie doet de ploeg van trainer Florian Wolf stijgen naar de zestiende plek op de ranglijst. Er staan nog drie duels op het programma, waarin de Veenendalers zelfs nog uitzicht hebben op de veilige veertiende stek. Het verschil met ODIN’59 - nummer veertien - is drie punten.

1D OOST

De derby tussen DTS Ede en Bennekom is in Bennekoms voordeel beslecht: 0-2. Een hard gelag voor DTS, dat bij winst de koppositie weer kon overnemen. Nu voert CSV Apeldoorn in deze knotsgekke competitie weer de ranglijst aan. Op de overwinning viel evenwel niets af te dingen, want de ploeg van Aad van den Berg speelde vrijuit, terwijl DTS een verkrampte indruk maakte. Na tien minuten opende de tot spits omgeturnde Nick Stienstra de score. Hij kopt tegendraads binnen. Maar via het lichaam van Ko Snel ging de bal achter de kansloze Robin Franken in het doel. Een tik voor DTS, dat moest toezien hoe Bennekom het betere van het spel had. Op slag van rust schoot Fabian Beukhof tegen de binnenkant van de paal, waardoor DTS zonder verdere schade de rust haalde.

Ook in de tweede helft kwam DTS maar niet los, terwijl Bennekom vooral op duelkracht de boventoon voerde. Nadat Stienstra nog een keer tegen de paal had geschoten, viel de 0-2 een kwartier voor tijd alsnog. Stienstra werkte de bal via het lichaam van Bram Holtman binnen. Twee schlemielige goals, maar dat mocht de pret aan Bennekomse kant niet drukken. DTS droop af en zag de kansen op de titel weer nadrukkelijk slinken.

Overige uitslag:

DZC’68-De Merino’s 1-1 (0-0). 0-1 Aron de Koning.

2G OOST

Lunteren-Batavia’90 1-5 (1-1). 1-0 Thom Rijnders.

Veensche Boys-Renswoude 1-0 (1-0).

Unicum-VRC 3-2 (2-0). 2-1 Marco de Gooijer, 2-2 Ruben Rentenaar.

3B OOST

Hekkensluiter Advendo'57 blijft in de race om rechtstreekse degradatie te ontlopen. De ploeg van Jan Fluit won zelf ‘dikverdiend’ met 3-0 van Zeewolde, terwijl concurrent Stroe met 2-3 verloor van Hoevelaken. Het verschil is nog maar twee punten met nog twee wedstrijden te gaan. ,,We speelden met het mes tussen de tanden", zei Fluit. Jan Mulder opende in de twintigste minuut de score, waarna Advendo'57 lang in zenuwen bleef. Tien minuten voor tijd verloste Dick van Heerdt de Ederveners van die spanning. In blessuretijd maakte Richard Lokhorst de 3-0. Volgende week neemt Advendo'57 het op tegen Hoevelaken.

Overige uitslagen:

Veenendaal-AGOVV 0-4 (0-1).

Otterlo-SKV 2-0 (0-0). 1-0 en 2-0 Kaj Schuppers. Bijzonderheid: Arnout Lagerweij miste bij 1-0 een strafschop.

Rood Wit’58-Blauw Geel’55 1-0 (0-0).

ONA’53-VVOP 2-1 (2-1). 1-0 Wesley Radstaat, 2-1 Youri Schouten.

4B OOST

Door op eigen veld met 4-1 te winnen van FC Lienden is het Edese Fortissimo opgeklommen naar de tweede plaats. Een plek die het nu deelt met de ploeg uit Lienden. ,,Ons doelsaldo is een stuk beter dus hebben we het in eigen hand met nog twee wedstrijden te gaan. Die tweede plek vasthouden is het doel richting de nacompetitie’’, zei Fortissimo-trainer Paul Bremer. Nanno Wilholt opende de score, Anass el Hassnaoui zorgde voor de 2-1, waarna Lars Haalboom met twee goals de 4-1 eindstand op het bord bracht.

Overige uitslagen:

DFS-WVV Wageningen 4-1 (1-1). 0-1 Joris Haver.

Kesteren-WAVV 2-3 (0-2). 0-1 Floran Rothuis, 1-2 en 1-3 Marvin van den Born.

SDOO-GVC 1-4 (0-1). 0-1 Arnau Molina, 0-2 Giulio Mornati, 0-3 Marijn van der Meer, 0-4 Ayoub Rozanes.

Dodewaard-Ede/Victoria 7-0 (1-0).

4C OOST

SDS’55 en Harskamp gingen in de vierde klasse C allebei hard onderuit. SDS’55 verloor met 5-1 bij titelkandidaat Heerde. De Wekerommers keken na ruim een half uur al tegen een kansloze 3-0 achterstand aan. Anko Klok maakte er op slag van rust 3-1 van maar in de tweede helft liep de thuisploeg verder weg: 5-1.

Overige uitslag:

Harskamp-SEH 1-6 (1-2). 1-2 Michel Hol. Bijzonderheid: doelman Guido de Geit (Harskamp) kreeg in de 70ste minuut een rode kaart.

4I WEST 1

Met nog twee wedstrijden te gaan, houdt VVA Achterberg de voorsprong van drie punten op achtervolger DEV Doorn vast. In eigen huis werd ruim gewonnen van ’t Goy met 4-1. Rick Degenaar en Wesley van Merkestein scoorden beiden twee keer. VVA kan volgende week met een overwinning bij SVF officieus het kampioenschap binnenhalen. De Achterbergers hebben een veel beter doelsaldo (+71 om +41) dan DEV Doorn.

Overige uitslagen:

DEV-Candia’66 4-1 (1-0). 2-1 Luuk Bender.

Musketiers-Bunnik’73 1-2 (1-0). 1-0 Lars ten Wolde.

SVP-Odijk 1-2 (1-0). 1-0 Aron de Kaste.

Oranje-Wit-DVSA 6-0 (2-0). 1-0, 4-0 en 5-0 Jordin van de Lustgraaf, 2-0, 3-0 en 6-0 Bryan van Vuuren.

ZONDAGVOETBAL

2B WEST 1

Roda’23-FC Jeugd