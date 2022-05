Voetbaloverzicht: Avanti’31 haalt verwoestend uit tegen RKTVC, Fair Play hard onderuit bij koploper TOS-Actief

voetbal rivierenlandEr wordt dit weekeinde weer volop gevoetbald in Rivierenland. Benieuwd naar alle verrichtingen? Een verzameling van de gebeurtenissen in het regionale amateurvoetbal vind je na afloop van de wedstrijden op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

LANDELIJK

TWEEDE DIVISIE

TEC heeft op bezoek bij nummer twee Koninklijke HFC een knap punt gepakt. In een duel waar lang amper iets gebeurde, werd het in de slotfase alsnog spannend. Toch bleef het 0-0.

ZONDAGVOETBAL

2B WEST 1

Theole won met 3-4 bij Hooglanderveen in de tweede klasse B en is de nieuwe koploper. ,,Voor rust kwamen we steeds een pas te laat”, analyseerde trainer Henk Evers. ,,In de pauze hebben we het wat omgezet en daarna kwam de thuisclub er niet meer aan te pas.” De winnende goal werd gemaakt door Ilias el Hammouti. Daarvoor scoorden Niels Wien en Elftal Elmas (twee keer).

3C ZUID 1

Het in de derde klasse C onderaanstaande RKTVC had geen schijn van kans tegen Avanti’31. De thuisclub keek halverwege al tegen een 0-3 achterstand aan. Na rust ging het hard met de doelpunten. Avanti’31 wist in de tweede helft nog zes keer het net te vinden: 0-9.

4G ZUID 1

Jan van Arckel-BZS 4-1 (2-0) 2-1 Marcin Picaulima.

RKKSV-Buren 3-3 (1-1) 1-1 eigen doelpunt, 2-2 en 3-3 Kevin Vogelzang.

Teisterbanders-Maliskamp 1-0

MEC’07-Nulandia 0-6 (0-3)

5B ZUID 1

Wadenoijen heeft in een doelpuntrijk duel laagvlieger Ruwaard aan de kant gezet. De wedstrijd eindigde in 6-3. Mats Gennissen werd de grote man bij Wadenoijen. Hij scoorde maar liefst vijf keer. De overige treffer werd gemaakt door Jou Termeer.

,,Het was erg rommelig vandaag. Als je naar de kansenverhouding kijkt, hadden we ruimer moeten we winnen. Het is jammer van de tegendoelpunten. Dankzij het verlies van de RK Deso staan we er goed voor. Ik snap niks van hun ruime nederlaag. Komende zes wedstrijden worden allemaal finales. Sowieso hebben we in de competitie heel erg veel goede teams, dus het wordt erg lastig’’, zei Wadenoijen-trainer Addie Kusters na afloop.

Overige uitslagen:

SCZ – SBV 5-0 (2-0). 1-0 Casper Koopmans, 2-0 Ilyasse Badou, 3-0 Qendrim Beqiraj, 4-0 Qendrim Beqiraj, 5-0 Marnix van Zandwijk.

OKSV – DSS’14 1-2 (1-1). 0-1 Jesse Kraaij, 1-2 Jens van der Plas.

Ophemert - HRC’14 2-2

5B WEST 1

Fair Play heeft zeldzaam zware nederlaag moeten verwerken tegen koploper TOS-Actief: 7-1. De scheidsrechter trok maar liefst elf kaarten waarvan tien gele en een enkele rode. Jamal Aamri werd namelijk van het veld gestuurd. De scheidsrechter deed dit op appèl.

De wedstrijd begon merkwaardig nadat de scheidsrechter een discutabele penalty toekende. Nadat deze in eerste instantie werd gemist, oordeelde de scheidsrechter dat de doelman te vroeg van zijn lijn was gekomen. De strafschop werd opnieuw genomen, maar niet door dezelfde speler – wat volgens de reglementen niet mag. In de tweede helft werd de enige Culemborgse treffer gemaakt door Mohamed Ramdani.

,,Het is een dag geweest waarin niks meezat. Wij waren niet in staat om er een wedstrijd van te maken. Daarbij moet ik wel zeggen dat de tegenstander in de beginfase geholpen is. Dat was cruciaal. Door de rode kaart wordt het erg lastig. We hebben vaker voor hete vuren gestaan en kwamen snel terug in de wedstrijd. We begonnen erin te geloven maar door een individuele fout kwamen we 3-1 achter. Die klap konden we niet meer herstellen. Daarbij wel gezegd dat TOS-Actief terecht heeft gewonnen op basis van hun spel’’, zei Fair Play-trainer Hakim Chatouani na afloop.

ZATERDAGVOETBAL

1C ZUID 1

In de strijd om de derde plaats en nacompetitievoetbal stak Sliedrecht WNC de loef af: 2-1. De ploeg van trainer Cor Prein moet zich nu op de derde periodetitel richten.

In de eerste helft nam Sliedrecht een voorsprong die na de pauze nog werd verdubbeld. Mirel Ibrahimovic verzilverde in de slotfase een strafschop. WNC ging nog op jacht naar de gelijkmaker, maar slaagde daar niet in.

2F ZUID 1

Tricht rukt op naar de vijfde plaats dankzij een knappe zege op nummer drie Wilhelmina: 2-1. Het was de zevende overwinning in acht wedstrijden voor de ploeg van trainer Jacob van Zanten.

De bezoekers openden nog wel de score, maar Tim van Dijken zorgde voor rust al voor de gelijkmaker. Invaller Pepijn Lambregts zorgde in de tweede helft voor de verdiende overwinning.

3D ZUID 1

Bij de 1-5 overwinning van Haaften op Capelle was Johnnie Noorthoek overduidelijk de man van de wedstrijd. ,,Hij brak de wedstrijd open met assists op Mats van Velzen en Sam Onink om vervolgens zelf de derde en doorslaggevende goal te maken. Echt een topprestatie van hem”, vond trainer Bart Fransen. Noorthoek bediende niet veel later wederom Van Velzen voor diens volgende treffer, waarna Danny Verwolf de vijf vol schoot. Fransen: ,,Met zo’n score kom ik heel trots thuis.”

Overige uitslag:

NOAD’32-MVV’58 2-2 (0-2). 0-1 e.d., 0-2 Silvio Lafranceschina.

3D WEST 1

,,We doen het onszelf wéér aan”, sprak Focus’07-trainer Stef Ranshuijsen diep teleurgesteld na het 3-3 gelijkspel tegen Lopik. Na vroeg op achterstand te komen, schoten Daniel Kuipers (tweemaal) en Hans Odijk de Culemborgse derdeklasser naar een 3-1 ruststand. ,,Op dat moment waarschuw ik de mannen over wat er komen gaat en dan toch gaat het net als tegen Everstein weer helemaal mis in de tweede helft.” In minuut 85 had Kuipers de beslissende 4-2 op zijn schoen, maar verzaakte zijn hattrick te voltooien.

Overige uitslag:

Vriendenschaar-Odysseus’91 4-2 (2-2). 1-2 Abid El Idrissi, 2-2 en 3-2 Servanio Martina, 4-2 e.d..

4B OOST

Lienden-coach Marcel Muhlack sprak van een aparte wedstrijd tegen CHRC (4-4). ,,We hadden geen controle over de wedstrijd, maar speelden bij vlagen gewoon goed voetbal. Aan het eind was het een terecht 4-4 en kwam er een einde aan een reeks van acht winstpartijen op rij. We stonden drie keer voor, maar telkens kwam tegenstander CHRC met goede counters weer terug. De vier tegendoelpunten zijn een ongekend gegeven voor onze achterhoede en doelman.”

Bij de stand van 1-0 miste Colin Houth nog een strafschop. Later maakte Houth wel de 1-1. Jesper van Lavieren (twee keer) en Rik Elings scoorden ook voor Lienden.

Overige uitslagen:

DFS-SDOO 5-1 (1-1). 1-1 Joost van Dam, 2-1 en 3-1 Otto van Setten, 4-1 Mark van Burken, 5-1 Bartek Stasiak

Dodewaard-Uchta 2-1 (2-0). 1-0 Sven Elings, 2-0 Stijn Gijsbers (pen.), 2-1 Nick Romein. Bijzonderheid: Onno van den Brand (Dodewaard) kreeg rood in de 88ste minuut.

Fortissimo-Kesteren 3-0 (2-0).

4E ZUID 1

,,Het was een wedstrijd van allemaal net niet”, constateerde ASH-trainer Gilberto Smit na de 1-2 nederlaag tegen Lekvogels. ,,De ballen kwamen net niet aan en we waren telkens een stapje te laat.”

Toch kwam ASH op 1-0 via een aanval over de rechterflank die begon bij verdediger Olivier Gabel, verder ging bij middenvelder Jens Duizer en werd afgerond door aanvallende middenvelder Tijmen Noordam.

Lekvogels zette de thuisploeg onder druk en was in alle opzichten feller. De 1-1 voor rust en 1-2 na rust waren daar een logisch gevolg van. Smit probeerde nog iets te forceren met een aantal wissels tegelijk en wat omzettingen, maar ASH bleef in de slaapstand.

4F ZUID 1

,,Dit was onze beste wedstrijd van het seizoen”, was GVV-trainer Freek Wittenrood trots na de 3-0 zege op Well. ,,We wilden Well het spel laten maken en ons op de tegenstoot richten. Dat liep prima, we kunnen namelijk erg goed in de organisatie spelen.”

Voor de rust leverde dat een treffer van Rick Tussenbroek op, hij schoot vanaf de rand van het strafschopgebied via de binnenkant van de paal raak. In de tweede helft speelde GVV nog compacter en kwam Well tot slechts een mogelijkheid die de bezoekers echter niet konden benutten. Danny Hak zorgde nog voor de 2-0 (strafschop na een overtreding op hemzelf) en de 3-0. ,,Iedereen verdient een compliment, dit was een overwinning van het collectief”, vond Wittenrood.

Overige uitslag:

Rhelico-SV De Braak 1-8 (0-5). 1-8 Nathan van Os.