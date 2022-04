Voetbaloverzicht: De Merino's stunt tegen koploper, maar voelt zich bestolen; 11-0 winst voor VVA Achterberg

LANDELIJK

TWEEDE DIVISIE

ZATERDAGVOETBAL

LANDELIJK

DERDE DIVISIE

1D OOST

Een geweldige reactie van Job Pothof - met twee handen - in de 97ste minuut kost De Merino’s twee punten. Dat Pothof echter een veldspeler van CSV Apeldoorn is en niet de doelman, dat ontging arbiter Assink. Daardoor hield De Merino’s slechts een puntje over aan het buitengewoon aantrekkelijke duel tegen de runner-up: 2-2. De eerste helft was voor de thuisploeg en werd beloond met fraaie treffers van Melvin van de Haar en Vincent van de Weerdhof. Na de pauze nam CSV Apeldoorn het heft in handen, scoorde heel snel de gelijkmaker en wachtte op de derde treffer. Doelman Koen Hagelstein hield zijn ploeg op de been. In de knotsgekke toegevoegde tijd haalde eerst Arien Bakkenes de bal van de lijn. Vervolgens gebeurde dat aan de andere kant twee maal, waarbij dus vooral over de redding van veldspeler Pothof nog lang onderwerp van gesprek was. Wil De Merino’s nog meedoen in de strijd om zowel rechtstreekse degradatie als nacompetitie te ontlopen, dan moeten de aankomende uitwedstrijden tegen concurrenten Hierden en DOS’37 gewonnen worden.

2G OOST

3B OOST

4B OOST

4C OOST

Harskamp had in de vierde klasse C geen enkele moeite met hekkensluiter Barneveld: 6-1. De ploeg van trainer Collin Oosterholt kwam via Anouar Haour in de 19e minuut op voorsprong. Via Cas Lenoir werd het 2-0. Pas in het laatste half uur kwam de thuisploeg écht op stoom. Aldo van Norel maakte de 3-0, voordat Barneveld tegen scoorde. Daarna liep de score verder op via tweemaal Donovan Rijlaarsdam en Lars van Wikselaar. ,,Dit was eigenlijk geen wedstrijd”, vond Oosterholt. ,,Het was een grote schiettent en uitlopen naar een hogere score duurde vooral lang omdat bij ons iedereen een doelpunt wilde maken. In de tweede helft hielden we ons goed aan de afspraken en werd het uiteindelijk toch nog een ruime zege.”