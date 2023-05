Voetbaloverzicht: DFS Opheusden kampioen; WNC moet vrezen en derbywinst Kesteren

ZATERDAGVOETBAL

LANDELIJK

VIERDE DIVISIE A

,,Het wordt steeds moeilijker,” zei coach Cor Prein van WNC na de met 0-3 verloren thuiswedstrijd tegen het Alphense ARC. ,,We hebben terecht verloren. ARC was gewoon goed. Net voor de rust kregen we een goede kans op de 1-2 maar die misten we. Anders had er nog wel een kansje ingezeten maar het mocht niet baten. De teleurstelling is natuurlijk groot maar we zijn nog niet uitgeschakeld om het gehoopte doel, handhaving in de vierde divisie, te bereiken. Volgende week is het d’r op of d’r onder in de derby thuis tegen Achilles Veen. Als we dan net zo hard werken als tegen ARC én Nehemia Sanaky is er dan misschien weer bij, dan zie ik goede kansen”