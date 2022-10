Voetbaloverzicht: eerste verlies WNC; Lingederby onbeslist

LANDELIJK

Beesd nam al vroeg in de wedstrijd de leiding via Jens Kroeze. De thuisclub had ook het betere van het spel, vond trainer Ben Frehe. ,,Maar we verzuimden onze kansen af te maken.” Rhelico kwam vlak na de pauze op gelijke hoogte via Ferry van Asch: 1-1.

,,In blessuretijd sprong een vrije trap van Rhelico nog via de onderkant van de lat het veld in, dus uiteindelijk moet je dan nog blij zijn met een punt”, zei Frehe. ,,Maar ik vond ons beter voetballen, qua kansenverhouding was het gelijkwaardig. Het was een mooie wedstrijd met veel publiek. Vooral de jonge spelers leken in de openingsfase wat last van de zenuwen te hebben.”