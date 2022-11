Voetbaloverzicht: Focus’07 en FZO komen niet tot scoren, ‘onnodige’ nederlaag voor MVV’58 op bezoek bij Sleeuwijk

LANDELIJK

,,Een onnodige nederlaag”, vond MVV’58-trainer Frans van Helvoirt het 2-1 verlies bij Sleeuwijk. ,,We startten echt dramatisch. Ik weet niet wat er gebeurde maar die tegentreffer was zeker terecht.” De 0-1 schudde de ploeg uit Meteren wakker, die vervolgens het heft in handen nam en langszij kwam dankzij Robin Jager. ,,Dat vertrouwen in de wedstrijd verwachtte ik mee te nemen naar het tweede deel, maar ook dat bleek weer verdwenen op het veld.”

Waarom de derdeklasser uiteindelijk verliest vond de oefenmeester lastig te duiden: ,,Misschien toch overmoedigheid, ik sta zelf ook nog een beetje perplex van dit verlies eerlijk gezegd. Hier had voor ons zeker een punt in gezeten al dan niet drie.”

Dat het vierdeklasseduel tussen FZO en Focus’07 eindigde in de brilstand vond trainer Stef Ranshuijsen bovenal zonde van de tweede helft waarin de Culemborgers beduidend sterker waren. ,,Zelfs met het bekerduel nog in de benen hadden we veel energie. Het is zonde dat we dan net die ene kans op open doel missen.” De oefenmeester refereert naar een aanval vlak voor tijd waarbij Bram van de Berg Jeths de bal naar achter trekt en voorgeeft op Wouter Hoevers. ,,Hij kwam net die ene pas tekort. Ook hij mist niet expres, er valt vandaag niemand iets te verwijten. 0-0 vooruit, prima.”