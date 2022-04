Voetbaloverzicht: Haaften haalt uit; Lienden faalt bij CHRC

LANDELIJK

TWEEDE DIVISIE

ZATERDAGVOETBAL

1C ZUID 1

2F ZUID 1

3D ZUID 1

Bij de 1-5 overwinning van Haaften op Capelle was Johnnie Noorthoek overduidelijk de man van de wedstrijd. ,,Hij brak de wedstrijd open met assists op Mats van Velzen én Sam Onink om vervolgens zelf de derde en doorslaggevende goal te maken. Echt een topprestatie van hem”, vond trainer Bart Fransen. Noorthoek bediende niet veel later wederom Van Velzen voor diens volgende treffer waarna Danny Verwolf de vijf vol schoot. Fransen: ,,Met zo’n score kom ik heel trots thuis.”

3D WEST 1

,,We doen het onszelf wéér aan”, sprak Focus’07-trainer Stef Ranshuijsen diep teleurgesteld na het 3-3 gelijkspel tegen Lopik. Na vroeg op achterstand te komen, schoten Daniel Kuipers (tweemaal) en Hans Odijk de Culemborgse derdeklasser naar een 3-1 ruststand. ,,Op dat moment waarschuw ik de mannen over wat er komen gaat en dan toch gaat het net als tegen Everstein weer helemaal mis in de tweede helft.” In minuut 85 had Kuipers de beslissende 4-2 op zijn schoen, maar verzaakte zijn hattrick af te maken.