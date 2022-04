Voetbaloverzicht: Haaften haalt uit; Tricht rukt op en Focus'07 diep teleurgesteld

voetbal rivierenlandEr wordt dit weekeinde weer volop gevoetbald in Rivierenland. Benieuwd naar alle verrichtingen? Een verzameling van de gebeurtenissen in het regionale amateurvoetbal vind je na afloop van de wedstrijden op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

LANDELIJK

TWEEDE DIVISIE

Zondag: Koninklijke HFC-TEC

ZATERDAGVOETBAL

1C ZUID 1

In de strijd om de derde plaats en nacompetitievoetbal stak Sliedrecht WNC de loef af: 2-1. De ploeg van trainer Cor Prein moet zich nu op de derde periodetitel richten.

In de eerste helft nam Sliedrecht een voorsprong die na de pauze nog werd verdubbeld. Mirel Ibrahimovic verzilverde in de slotfase een strafschop. WNC ging nog op jacht naar de gelijkmaker, maar slaagde daar niet in.

2F ZUID 1

Tricht rukt op naar de vijfde plaats dankzij een knappe zege op nummer drie Wilhelmina: 2-1. Het was de zevende overwinning in acht wedstrijden voor de ploeg van trainer Jacob van Zanten.

De bezoekers opende nog wel de score, maar Tim van Dijken zorgde voor rust al voor de gelijkmaker. Invaller Pepijn Lambregts zorgde in de tweede helft voor de verdiende overwinning.

3D ZUID 1

Bij de 1-5 overwinning van Haaften op Capelle was Johnnie Noorthoek overduidelijk de man van de wedstrijd. ,,Hij brak de wedstrijd open met assists op Mats van Velzen én Sam Onink om vervolgens zelf de derde en doorslaggevende goal te maken. Echt een topprestatie van hem”, vond trainer Bart Fransen. Noorthoek bediende niet veel later wederom Van Velzen voor diens volgende treffer waarna Danny Verwolf de vijf vol schoot. Fransen: ,,Met zo’n score kom ik heel trots thuis.”

Overige uitslag:

NOAD’32-MVV’58 2-2 (0-2). 1-0 eigen doelpunt, 2-0 Silvio Lafranceschina.

3D WEST 1

,,We doen het onszelf wéér aan”, sprak Focus’07-trainer Stef Ranshuijsen diep teleurgesteld na het 3-3 gelijkspel tegen Lopik. Na vroeg op achterstand te komen, schoten Daniel Kuipers (tweemaal) en Hans Odijk de Culemborgse derdeklasser naar een 3-1 ruststand. ,,Op dat moment waarschuw ik de mannen over wat er komen gaat en dan toch gaat het net als tegen Everstein weer helemaal mis in de tweede helft.” In minuut 85 had Kuipers de beslissende 4-2 op zijn schoen, maar verzaakte zijn hattrick af te maken.

Overige uitslag:

Vriendenschaar-Odysseus’91 4-2 (2-2). 1-2 Abid El Idrissi, 2-2 en 3-2 Servanio Martina, 4-2 eigen doelpunt.

4B OOST

Coach Marcel Muhlack (Lienden) vond het maar een aparte wedstrijd. “We hadden geen controle over de wedstrijd maar speelden bij vlagen gewoon goed voetbal. Aan het eind was het een terecht 4-4 en kwam er een einde aan een reeks van 8 winstpartijen achter elkaar. We stonden drie keer voor maar telkens kwam tegenstander CHRC met goede counters weer terug. De vier tegendoelpunten is een ongekend gegeven voor onze achterhoede en doelman. Bij de stand van 1-0 miste Colin Houth nog een strafschop. Later maakte Houth wel de 1-1. Jesper van Lavieren (twee keer) en Rik Elings scoorden ook voor Lienden.

Overige uitslagen:

DFS-SDOO 5-1 (1-1). 1-1 Joost van Dam, 2-1 en 3-1 Otto van Setten, 4-1 Mark van Burken, 5-1 Bartek Stasiak

Dodewaard-Uchta 2-1 (2-0). 1-0 Sven Elings, 2-0 Stijn Gijsbers (pen.), 2-1 Nick Romein. Bijzonderheid: Onno van den Brand (Dodewaard) kreeg rood in de 88ste minuut.

Fortissimo-Kesteren 3-0 (2-0).

4E ZUID 1

,,Het was een wedstrijd van allemaal net niet”, constateerde ASH-trainer Gilberto Smit. ,,De ballen kwamen net niet aan en we waren telkens een stapje te laat.”

Toch kwam ASH op 1-0 via een aanval over de rechterflank die begon bij verdediger Olivier Gabel, verder ging bij middenvelder Jens Duizer en werd afgerond door aanvallende middenvelder Tijmen Noordam.

Lekvogels zette de thuisploeg onder druk en was in alle opzichten feller. De 1-1 voor rust en 1-2 na rust waren daar een logisch gevolg van. Smit probeerde nog iets te forceren met een aantal wissels tegelijk en wat omzettingen, maar ASH bleef in de slaapstand.

4F ZUID 1

,,Dit was onze beste wedstrijd van het seizoen”, was GVV-trainer Freek Wittenrood trots. ,,We wilden Well het spel laten maken en ons op de tegenstoot richten. Dat liep prima, we kunnen namelijk erg goed in de organisatie spelen.”

Voor de rust leverde dat een treffer van Rick Tussenbroek op, hij schoot vanaf de rand van het strafschopgebied via de binnenkant van de paal raak. In de tweede helft speelde GVV nog compacter en kwam Well tot slechts een mogelijkheid die de bezoekers echter niet konden benutten. Danny Hak zorgde nog voor de 2-0 (strafschop na een overtreding op hemzelf) en de 3-0. ,,Iedereen verdient een compliment, dit was een overwinning van het collectief”, vond Wittenrood.

Overige uitslag:

Rhelico-SV De Braak 1-8

ZONDAGVOETBAL

2B WEST 1

Hooglanderveen-Theole

3C ZUID 1

RKTVC-Avanti’31

4G ZUID 1

Jan van Arckel-BZS

RKKSV-Buren

Teisterbanders-Maliskamp

MEC’07-Nulandia

5B ZUID 1

Ophemert-HRC’14

SCZ-SBV

Wadenoijen-Ruwaard

OKSV-DSS’14

5B WEST 1

TOS Actief-SMVC Fair Play