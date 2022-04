Voetbaloverzicht: Houdini-act van Dodewaard bij titelkandidaat, Van der Heijden scoort vier keer voor GVV

voetbal rivierenlandEr wordt dit weekeinde weer volop gevoetbald in Rivierenland. Benieuwd naar alle verrichtingen? Een verzameling van de gebeurtenissen in het regionale amateurvoetbal vind je na afloop van de wedstrijden op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

LANDELIJK

TWEEDE DIVISIE

Ongeloof. Dat straalden de spelers van TEC uit na de met 2-4 verloren wedstrijd tegen IJsselmeervogels. De Tielse ploeg kreeg dotten van kansen, maar scoorde slechts twee keer. En dus komt de streep in de tweede divisie weer dichterbij.

ZATERDAGVOETBAL

1C ZUID 1

WNC beleefde een makkelijke middag tegen GRC’14: 4-0. De Waardenburgse club leidde halverwege al met 2-0. ,,Het had zomaar 8-0 kunnen worden en dat is niet geflatteerd”, zei trainer Cor Prein.

Voor rust scoorden Roman Rahmani en Ayoub Allaoui. Allaoui scoorde voor de vijfde wedstrijd op rij. Na de pauze werd het al snel 3-0 via Jesse Dibbets. Joël Sanaky tekende voor de 4-0.

2F ZUID 1

Tricht boekte tegen Altena zijn vijfde overwinning op rij. Aanvoerder Tim van Dijken kroonde zich met de enige treffer tot matchwinnaar: 1-0. De ploeg van Jacob van Zanten klom naar de achtste plek en heeft nog slechts twee punten minder dan nummer vier De Zwerver.

3D ZUID 1

Haaften leed een ongelukkige nederlaag bij ONI in ‘s Gravenmoer. De wedstrijd leek op een gelijkspel af te gaan, maar in de 94ste minuut liep Haaften nog tegen een tegentreffer op: 2-1.

,,Dat is zuur, zeker omdat wij na hun openingstreffer aan het begin van de tweede helft waren wakker geschud en het heft in handen hadden genomen. Dat leverde de verdiende gelijkmaker van Danny Verwolf en vervolgens nog een flink aantal kansen”, vond Haaften-trainer Bart Fransen

,,Als die dan niet worden benut, wil je als trainer eigenlijk voor het punt gaan, maar de jongens voelden dat er meer in zat. Helaas werden ze iets te gretig, een verre uittrap van hun keeper lag aan de basis van hun winnende. We mochten nog wel aftrappen, maar hij floot direct af.”

Schelluinen-MVV’58 4-0 (1-0).

3D WEST 1

De onderste zes ploegen troffen zaterdag elkaar. De uitslagen leveren een stand op waarin tussen nummer acht Brederodes en nummer dertien Voorwaarts slechts drie punten verschil zit. ,,De degradatiestrijd is begonnen”, stelt Peter de Vaal, assistent-trainer bij Vriendenschaar. Zijn ploeg verloor met 1-3 van Brederodes en staat nu elfde op een punt van Brederodes.

Focus’07 had een lastige middag tegen OSM’75 dat op ruime achterstand hekkensluiter is, maar won in Maarsbergen wel met 3-4. Joris van Santen opende na tien minuten de score, na de rust maakten Yoeri Baars en opnieuw van Santen een 1-2 achterstand ongedaan. Nadat het 3-3 werd, schoot Pim Cornelissen een vrije trap goed binnen: 3-4.

,,Vooraf zei Stef (trainer Ranshuysen, red.) dat het niet uitmaakte hoe we zouden winnen, als we maar zouden winnen”, keek assistent Michel Saghy terug. ,,Achteraf moest hij daar toch op terugkomen, want het was af en toe wel héél matig. Maar... we hebben gewonnen. Een paar weken geleden stonden we nog op een flinke achterstand, nu kunnen we er in ieder geval weer voor spelen.”

Focus is Vriendenschaar nu tot een punt genaderd. Zaterdag is de Culemborgse derby.

Vriendenschaar-Brederodes 1-3 (0-1). 1-1 Servanio Marina.

4B OOST

Dodewaard zette een prestatie van formaat neer door bij titelkandidaat Fortissimo in de tweede helft een 3-0 achterstand om te buigen in een 3-5 overwinning. ,,Mijn team, waarin nog vier basisspelers ontbraken, heeft gevochten als een leeuw en een ongekende mentale weerbaarheid getoond”, zei trainer Henk Stuivenberg.

In Ede stond het halverwege 2-0. Na 48 minuten werd het zelfs 3-0. Daarna gebeurde het ongelooflijke. Eerst brachten Jelmer Hendriksen en Sven Elings de spanning terug (3-2). ,,En bij de 3-3 van Stijn Gijsbers gingen we al door het dak, maar toen in de 76ste minuut Thomas Lempicki een typisch Thomas-doelpunt maakte, kende de vreugde geen grenzen.”

In de slotminuut stelde Jelmar Hendriksen de overwinning veilig: 3-5.

Andere uitslagen:

DFS Opheusden-Ede/Victoria 5-0 (2-0). 1-0 en 2-0 Otto van Setten, 3-0 en 5-0 Ruben Boot, 4-0 Thijs van den Brand.

Kesteren-Wodanseck 5-1 (3-1). 1-0 Job van Lent, 2-0 Bilal Belhaj, 3-0 en 5-1 Krijn Eikelenboom, 4-1 Jelle van Eldik.

Lienden-Uchta 2-1 (1-0). 1-0 Jos van Kalkeren, 2-0 Colin Houth 2-1 Marco van Binsbergen.

4E ZUID 1

Vooraf had ASH genoegen genomen met een punt, maar na afloop had trainer Gilberto Smit toch gemengde gevoelens over de uitslag tegen Peursum (1-1). ,,Het is zonde dat we vlak voor rust de 1-1 tegen kregen, dat was een enorme domper voor ons.”

Thijmen Noordam zorgde voor de openingstreffer voor de club uit Hellouw.

4F ZUID 1

GVV won met 6-0 van FC Drunen. Daar zag het lange tijd niet naar uit, want na een uur stond het nog 0-0. Na de openingstreffer van Nick van Arkel ging het hard voor de Geldermalsense club. Marcel van der Heijden scoorde nog vier keer, Nick van Arkel zorgde tussendoor uit een strafschop voor de 3-0.

Andere uitslag:

Beesd-O.S.S. 1920 2-1 (0-1). 1-1 Jarno van de Water, 2-1 Nick van de Burg.

ZONDAGVOETBAL

2B WEST 1

3C ZUID 1

4G ZUID 1

5B ZUID 1

