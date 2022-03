Voetbaloverzicht: ‘Rood’ RKTVC onderuit in degradatiekraker, Theole wint dankzij hattrick Chibane

voetbal rivierenlandCorona zorgt dit weekeinde weer voor de nodige afgelastingen, maar desondanks wordt er nog veel gevoetbald in Rivierenland. Benieuwd naar alle verrichtingen? Een verzameling van de gebeurtenissen in het regionale amateurvoetbal vind je na afloop van de wedstrijden op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

LANDELIJK

TWEEDE DIVISIE

TEC heeft op eigen veld een punt gesprokkeld tegen Jong Sparta Rotterdam. In de slotfase voorkwam spits Junior Ebobo een nederlaag voor de Tielse tweededivisionist tegen de nummer zes van de ranglijst: 1-1.

ZONDAGVOETBAL

2B WEST 1

Theole kwam pas langzaam op stoom tegen PVCV en keek na 25 minuten tegen een achterstand aan. Daarna ging het pas lopen. Spits Haitam Chibane tekende vanaf de 35ste minuut binnen twintig minuten voor een hattrick en daarmee de eindstand: 3-1. Theole bleef overeind, ook al omdat doelman Bram Peters behalve een strafschop nog een bal onder de lat weghaalde.

3C ZUID 1

RKTVC verloor de degradatiekraker in de derde klasse C tegen concurrent FC Schadewijk weliswaar met 2-3, maar het verschil was gedurende de negentig minuten beduidend groter. Maarten Klaare en Francis Nijhof zorgden nog voor een 2-0 voorsprong, maar binnen vijf minuten voor de pauze werkte FC Schadewijk de achterstand weg. In de 55ste minuut werd het 2-3 en daarna werd de thuisclub tot negen man gereduceerd door rode kaarten van Francis Nijhof en Mexx Uljee.

4G ZUID 1

Buren gaf in en tegen Boxtel niets weg. De ploeg scoorde binnen twintig minuten twee keer (doelpunten van Kevin Groffen en Kevin Vogelzang) en blijft meedoen voor de bovenste plaatsen in de vierde klasse G: 0-2.

Overige uitslagen:

BZS-RKKSV 2-3 (0-1). 1-2 Hans van Blijderveen 2-2, Tolunay Sezer.

VCB-MEC’07 5-0 (4-0)

Wilhelmina-Teisterbanders 3-0 (1-0)

5B ZUID 1

Nadat vorige week kansloos van Wadenoijen werd verloren, zag het er tot aan de 75e minuut naar uit dat Ophemert wederom punten ging morsen in de vijfde klasse B. Het inbrengen van Remco Moret bleek een meesterzet, want een 2-1 achterstand werd omgezet naar een 2-4 overwinning op Hedel.

De doelpunten kwamen op naam van Jelle van der Wal (0-1 en 2-3), Bas Stap (2-2) en Moret (2-4).

Overige uitslagen:

HRC’14-Wadenoijen afgelast

DSS’14-SCZ 4-1 (0-0). 1-0 en 2-0 Ferry Hellingerwerf, 3-0 Luke van Velzen, 4-0 Luke van Velzen, 4-1 Hashmat Wasiq

5B WEST 1

SMVC Fair Play-Muiderberg afgelast

ZATERDAGVOETBAL

1C ZUID 1

WNC boog tegen Roda’46 een 0-2 achterstand om in een 3-2 overwinning. Sam van Doremalen schoot de spanning terug in de wedstrijd door de 1-2 te maken, daarna was het Michael Soepnel die scoorde. De linksachter zorgde voor de 2-2 en in blessuretijd maakte invaller Ayoub Allaoui de winnende treffer voor de Waardenburgse club.

WNC staat op de derde plaats, met vier punten achterstand op koplopers Huizen en HSV De Zuidvogels.

2F ZUID 1

Tricht-Roda Boys was een wedstrijd tussen de nummer dertien en nummer twee. Maar op het veld was dat verschil niet te zien. Tricht deed niet onder voor Roda Boys, maar de ploeg van Jacob van Zanten bleef wel met lege handen achter. In de twintigste minuut kwamen de gasten uit Aalst op 0-1. Vlak voor tijd schoot Ramon van Soelen een vrije trap, maar de keeper van Roda Boys pakte deze fantastisch.

3D ZUID 1

Haaften liet zich verrassen door de tactiek van NEO’25 en verloor met 2-1. Trainer Bart Fransen ging ervan uit tegen een 4-3-3 team te spelen ,,Maar dat bleek 4-4-2 te zijn.” Nog voordat het team zich kon herpakken, lag de eerste tegentreffer er al in. In de dertigste minuut zette Mats van Velzen dat recht: 1-1.

Een opmerkelijke voorzet in de tweede helft draaide ‘per ongeluk’ voorbij de doelman van Haaften. Sam Onink kreeg nog een grote kans, maar miste één op één met de NEO-doelman. Fransen voelde zich bestolen van een punt.

Andere uitslag:

Sparta’30-MVV’58 0-1 (0-0). 0-1 Remco Knoop.

3D WEST 1

Het scheelde weinig of Focus’07 was er met de winst vandoor gegaan in de wedstrijd tegen Odysseus’91: 0-0. Daniel Kuipers trapte in de tweede helft tegen de binnenkant van de paal. ,,Het scheelde echt een haar”, zag trainer Stef Ranshuijsen. De bal keerde terug het veld in en werd weggewerkt. ,,Qua krachtverhouding is dit wel een eerlijke uitslag.”

De trainer van de derdeklasser had veel lof voor middenvelder Youri Baars. ,,Die stond ontzettend goed ballen te veroveren op het middenveld, petje af.”

Andere uitslag:

Vriendenschaar-SC Everstein 4-1 (2-0). 1-0 Finn Spierings, 2-0 Thom Souhuwat, 3-1 en 4-1 Servanio Martina.

4B OOST

,,Mijn eerste derbynederlaag in vijf jaar Dodewaard”, was de reactie van trainer Henk Stuivenberg na het 1-0 verlies bij FC Lienden. ,,Op basis van de eerste helft een verdiende overwinning van Lienden.” Zijn collega Marcel Muhlack was het daar helemaal mee eens. ,,We wisten hoe Dodewaard zou spelen en daar hield ik rekening mee. Bij de 0-0 in de rust moest ik wel wat.”

Voor de derde keer op een rij was de weer prima spelende Rik Elings belangrijk voor Lienden. Na een onnodige overtreding aan de zijlijn werd de vrije trap eerst door doelman Joeri Willemsen gepareerd, maar vanuit de draai kon Elings een kwartier voor tijd scoren: 1-0. Elings was zichtbaar blij: ,,We zaten goed in de wedstrijd en hadden prima combinaties. Maar de goal bleef uit. Ik ben superblij dat ik van belang kon zijn voor deze leuke groep. We doen nog lekker mee.”

Overige uitslagen:

DFS-Uchta afgelast

Kesteren-Fortissimo afgelast

4E ZUID 1

ASH verloor thuis nipt van SSW met 1-2. Hoewel de ploeg uit Hellouw op 1-0 voorsprong kwam door een strafschop van Danny Bijl, verloor de vierdeklasser toch met 1-2.

4F ZUID 1

Beesd maakte gehakt van OSC’45 en won met 10-1. Jarno van de Water opende het doelpuntenfestijn. Na de gelijkmaker stond zijn naam opnieuw op het bord. Daarna trof Nick van der Burg tweemaal doel. Achtereenvolgend prikten Nick van Gameren, Jorn van den Broek, Sven van den Broek, Jens Kroeze, opnieuw Van Gameren en opnieuw Sven van den Broek hun goals mee.

Overige uitslagen:

Willem II-Rhelico 1-1 (0-0). 0-1 Glenn van Gelderen.

GVV-FC Tilburg 0-0