Voetbaloverzicht: SMVC Fair Play wacht wederom tevergeefs op tegenstander; derby tussen Ophemert en Wadenoijen eindigt onbeslist

Hars­kamp-doel­man Armand van den Top (35) voor de rest van het seizoen uitgescha­keld: ‘Heel zuur’

Ondanks de 6-1 overwinning van Harskamp op EZC’84 in de vierde klasse C, hield Harskamp-trainer Collin Oosterholt een nare smaak over aan het duel. Zijn doelman Armand van den Top (35) scheurde zijn achillespees en komt dit seizoen niet meer in actie.

9:59