Voetbaloverzicht: Theole eenvoudig langs SV Nieuw Utrecht, Van der Heijden scoort vier keer voor GVV

Voortijdig einde van het voetbalsei­zoen vanwege missie in Slowakije

Voor VVO-voetballer Selim Guzelyurt (26) zit het seizoen er al op. En dat komt niet door een ernstige blessure of ziekte. Nee, het heeft te maken met het optreden van Rusland in buurland Oekraïne. De dynamische middenvelder, die in het verleden ook uitkwam voor DCS en het ter ziele gegane FC Presikhaaf, legt het uit.

9 april