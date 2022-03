Voetbaloverzicht: VRC geeft het compleet weg; Otterlo neemt afstand van concurrentie

NIJMEGEN EO Polderder­by is prooi voor SVO, oorwassing NEC, trainer valt in bij Nijmegen

LEUTH - De inhaalderby in de vijfde klasse D tussen VVLK en SVO’68 in Leuth is donderdag een prooi geworden voor de Ooijse uitploeg: 0-2. Door de zege vergroot koploper SVO de voorsprong op concurrent VVLK tot zeven punten (33 om 26 na elf duels).

18 maart