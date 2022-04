Voetbaloverzicht: Vriendenschaar wint doelpuntenfestijn; WNC houdt aansluiting in 1C

Competitie­de­buut op vreemde positie smaakt naar meer voor ‘Bennekom-stagiair’ Meurs: ‘Van zulke wedstrij­den word ik beter’

Voor Robin Meurs had het thuisduel van Bennekom met SDV Barneveld (1-1) een bijzonder tintje. De 19-jarige voetballer uit Wageningen, normaliter aanvaller in het tweede elftal, maakte als linksback zijn basisdebuut in de hoofdmacht.

18 april