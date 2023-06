Voetbaloverzicht: WNC degradeert uit vierde divisie; Haaften wordt vierdeklasser

nacompetitievoetbal rivierenlandDe nacompetitie is in volle gang. In Rivierenland komen dit weekeinde zeven voetbalclubs in actie in de strijd om promotie en lijfsbehoud. Benieuwd naar alle verrichtingen? Blijf deze pagina verversen voor updates.

ZATERDAGVOETBAL

VIERDE DIVISIE/EERSTE KLASSE

Het doek is gevallen voor WNC. De Waardenburgse club verloor zaterdag in de tweede ronde van de nacompetitie met 3-2 bij eersteklasser Wippolder en degradeert na een jaar alweer uit de vierde divisie.

WNC keek na 16 minuten al tegen een 2-0 achterstand aan. Maar de Waardenburgse club toonde veerkracht en knokte zich kort voor rust terug in de wedstrijd. Kay van den Boogaard zorgde voor de 2-1. Mirel Ibrahimovic benutte een strafschop voor de 2-2. Halverwege de tweede helft nam Wippolder opnieuw de leiding: 3-2. Die klap kwam WNC uiteindelijk niet te boven waardoor WNC volgend seizoen in de eerste klasse speelt.

EERSTE/TWEEDE KLASSE (ZUID 1)

Het seizoen van Tricht is afgelopen. De ploeg van assistent-trainer Rick van Gameren verloor na penalty’s van Zuidland. Tricht was heel dichtbij de overwinning. Tim van Dijken bracht Tricht op 1-1 en Marijn Bransen zette zijn ploeg op 1-2, maar door een goal in de 95ste minuut werd het verlenging. Uiteindelijk nam Zuidland de strafschoppen beter.

DERDE/VIERDE KLASSE (OOST)

Na de winst deze week op Beuningse Boys moest FC Lienden de meerdere erkennen bij derdeklasser Veenendaal. Tot halverwege bleef de schade beperkt voor de ploeg van de vertrekkende trainer Marcel Muhlack. In het tweede deel pakte de thuisploeg het initiatief en liep uit naar 5-0. Ruben van Tintelen zorgde met de 5-1 voor de eretreffer.

DERDE/VIERDE KLASSE (WEST 1)

De promotiedroom van Focus’07 viel in de eerste helft al in duigen. Uit bij het Rhenense Candia’66 verloren de Culemborgers met 5-1. Daarom spelen ze ook volgend jaar in de vierde klasse. Tegen minuut vijfentwintig keek Focus al tegen een 2-0 achterstand aan toen er een hoge bal richting spits Bram van de Berg Jeths werd gespeeld. ,,Hij kwam met gestrekt been tegen de keeper aan en kreeg direct een rode kaart. Nogal snel geoordeeld want Bram blesseerde zichzelf ook met die actie”, meende afwaaiend trainer Stef Ranshuijsen. Tegen rust stond de ploeg 4-0 achter. ,,Het was al gespeeld en dan hoop je allen nog op een waardig afscheid in de tweede helft, en die hebben ze met tien man nog gegeven gelukkig.” Wouter Hoevers redde de eer met de 4-1.

DERDE/VIERDE KLASSE (ZUID 1)

Na een vroege achterstand definieerde een ongelukkige botsing het verloop van Haaftens duel tegen SC Everstein dat uiteindelijk met 3-1 werd verloren. Doelman Lars Tertoolen en Sam Sybesma botsten met hun hoofden tegen elkaar. Het spel werd ruim twintig minuten stilgelegd en beiden werden met een zware hersenschudding per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. ,,Wel kon ik in die tijd onze tactische fouten oplossen”, meende trainer Eelke Oomkens. Na rust maakte Johnnie Noorthoek 1-1 uit een vrije trap. Ingevallen doelman Rens van Velsen – hij stond bij aanvang nog met een biertje langs de lijn te kijken – kon ondanks enkele fraaie reddingen de late 2-1 en beslissende 3-1 niet voorkomen. ,,Dit verlies is heel erg pijnlijk. Ik kan mij niet eens heugen hoe lang het geleden is dat Haaften in de vierde klasse speelde.” Het antwoord is 2016.

ZONDAGVOETBAL

DERDE/VIERDE KLASSE (WEST 1)

SMVC Fair Play-Westzaan

VIERDE/VIJFDE KLASSE (ZUID 1)

OVV’67-BZS