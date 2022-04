Voetbaloverzicht: WNC loopt averij op in Woudenberg

Wadenoijen loopt periodeti­tel mis

Vijfdeklasser Wadenoijen moest door een 4-1 nederlaag bij HRC'14 in Hurwenen de eerste periodetitel in de vijfde klasse B Zuid 1 zondag aan DESO laten. In dezelfde klasse herstelde SCZ zich van een slechte serie. De Zoelenaren wonnen met 3-0 van RKVSC.

1 april