Voetbaloverzicht: WNC naar nacompetitie; Focus'07 met goed moreel richting toetje

FC Lienden stopt de DFS-trein en gaat zelf de nacompeti­tie in: ‘Voor rust al vijf keer kunnen scoren’

FC Lienden is erin geslaagd de DFS-trein - in ieder geval voor even - tot stilstand te brengen. De vierdeklasser van Marcel Muhlack heeft zaterdag met de 5-1 overwinning een einde gemaakt aan de Opheusdense zegereeks (tien op rij) en is nu zelf verzekerd van een nacompetitieticket.

30 mei