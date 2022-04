Voetbaloverzichten: FC Jeugd kan weer niet winnen; arbiter vindt het na 83 minuten welletjes bij Fortissimo

‘Beul Boas de Bloois’ van DVOV maakt gehakt van Redichem: ‘Zij waren sterker en hadden die lange’

,,Soms heb je van die dagen”, met die bescheiden uitspraak stapte DVOV-middenvelder Boas de Bloois zaterdagmiddag van het veld in Heelsum. Met zijn hattrick had hij een meer dan bescheiden aandeel in de 4-0 overwinning die zijn ploeg haalde bij Redichem.

