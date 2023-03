Voetbalster van Orion 3 maakt hattrick voor hoofdmacht: Nijmeegse koploper blijft winnen

Ook Julie Harts en Yasmin Bakker scoorden. De Nijmeegse koploper van de eerste klasse D had begin van de week negen geblesseerde speelsters. Vier van hen waren op tijd hersteld voor de wedstrijd. Orion-trainer Theo Bronts moest een beroep doen op voetbalsters van lagere elftallen. ,,Het is fijn dat we ondanks dat goed speelden”, zei Bronts.