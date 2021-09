Voetbalsters mogen nu meedoen met de mannen: ‘KNVB slaat de plank hier echt mis’

‘Ik? In een mannenelftal gaan spelen? No way.” De Nijmeegse Suzanne de Kort (31), voormalig eredivisievoetbalster van FC Twente en PSV, schiet in de lach. Ze is prima op haar plek bij hoofdklasser Trekvogels en moet er niet aan denken om bij het eerste mannenteam van de Nijmeegse derdeklasser aan te sluiten. ,,Dat fysieke verschil is veel te groot. Dan zou ik mijn spel volledig moeten aanpassen, alleen al om 'uit de duels’ te blijven.”