Voetbalsters van AZSV naar bekerfinale; ook winst in competitie

In de finale treft AZSV het Zwolse Berkum, ook in de competitie in de landelijke eerste klasse de grote rivaal. Maandagmiddag verkleinde AZSV de achterstand in de competitie in de landelijke eerste klasse B op Berkum tot twee punten door een 4-0 zege op vv Winsum door doelpunten van Marijke Somsen (3 x) en Laura te Paske.