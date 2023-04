Volharding ziet twee verdedigers vertrekken: ‘Op zoek naar gerichte versterkingen’

Jakobs (24) speelt sinds 2021 bij de voetbalvereniging uit Vierlingsbeek. Zo maakte hij vorig jaar als basisspeler het kampioenschap mee in de tweede klasse F. ,,Ik heb het naar mijn zin bij Volharding maar wil graag weer in eigen dorp voetballen”, legt de Limburgse linksback zijn keuze uit.

Voor Creemers (26) komt er al na één jaar een einde aan zijn tweede periode bij Volharding. De Siebengewalder was in de Onder 15 ook al actief op Soetendaal. Hij verkaste daarna naar De Treffers. ,,De reden dat ik vertrek is dat Stormvogels samengaat met HRC uit Afferden en Montagnards uit Bergen. Als die SSA (Samenwerking Senior Afdeling, red.) er niet was gekomen dan was ik bij Volharding gebleven”, beweert Creemers, die bij zijn debuut in de competitie eerder dit seizoen meteen scoorde voor Volharding.