Volop oefenvoetbal in de Vallei: ONA’53 trapt voorbereiding af bij Wageningen

Bekerprogramma Arnhem e.o. DUNO start in beker tegen RKHVV, VV Dieren ontvangt SC Wester­voort, ook SC­W'23-Arnhemse Boys en Eldenia-V­VO

Het districtsbekervoetbal in de regio Arnhem begint op zaterdag 2 september meteen met de kraker DUNO-RKHVV. Beide eersteklassers zijn favoriet in poule 18. In het andere duel krijgt tweedeklasser VV Dieren het gepromoveerde SC Westervoort op bezoek.