Voor Longa’30 en RKZVC is zondag de dag van de waarheid

Over rechtstreekse degradatie hoeft geen ploeg in de hoofdklasse B van het zondagvoetbal zich zorgen te maken. Omdat EHC uit Hoensbroek zich terugtrok in januari, is die ploeg al bekend. De onderste twee ploegen spelen in juni nacompetitie om lijfsbehoud en en dat zouden in het slechtste geval Longa'30 uit Lichtenvoorde en buurman RKZVC uit Zieuwent kunnen zijn.

Op dit moment is RKSV Minor uit Nuth met zeven punten de hekkensluiter. Longa'30 staat daar net boven met elf punten en reist morgen (aanvang 14.30 uur) af naar het Zuid-Limburgse Nuth. ,,Het is erop of eronder voor ons", zegt trainer Dennis van Toor van Longa'30. ,,Maar ook Minor vecht voor de laatste kans. Zij spelen nu tegen ons en volgende week tegen Moerse Boys (nummer twaalf). Als ze twee keer winnen, zitten ze er weer bij."

Van Toor bekeek Minor afgelopen woensdag tegen Halsteren. ,,Minor verloor met 1-2, maar ze gaven alles. Ik zag geen ploeg die er niet meer in geloofde.”

Van Toor heeft weer de beschikking over een wat grotere selectie. ,,We worden weer wat breder. Thom Berendsen en Tim Bader kunnen weer wat meer minuten maken, maar zullen nog niet starten. Dat zou een te groot risico zijn.”

RKZVC

RKZVC heeft veertien punten en staat nog net boven de streep. Bij de Zieuwentse ploeg, die woensdag kansloos met 0-2 van Baronie verloor, zit zondag in de thuiswedstrijd tegen AWC (14.00 uur) voor het eerst Arjen Nijman op de bank. Lichtenvoordenaar Nijman was al vastgelegd voor volgend seizoen, maar stapt na het opstappen van trainer Jeroen Spies nu al in. Hij begint meteen met een belangrijk duel, want AWC uit Wijchen, de nummer tien, lijkt geen onneembare horde.

Silvolde

Silvolde speelt zondag ook thuis, tegen nummer drie UDI'19 uit Uden (aanvang 14.00 uur). Voor de ploeg van trainer Dennis van Beukering zit er met 22 punten minder spanning op dan bij Longa'30 en RKZVC. ,,Maar ik denk dat we nog wel tien punten nodig hebben om helemaal veilig te zijn", aldus Van Beukering. ,,Zonder druk voetballen, dat vind ik ook niets.” Silvolde mist morgen Brian Smit en Luke Groot Wassink, die beiden moeten werken.

AZSV

Het Aaltense AZSV speelt zaterdagmiddag om 14.30 uur in de hoofdklasse B thuis tegen SDC Putten. Doel voor trainer Dave de Jong is nog steeds de vierde plek. ,,En we beginnen nu aan de derde periode. Ook daarin liggen kansen.”

AZSV mist de geblesseerden Jonathan Goosen en Bram Rensing en Quinn Vervelde is nog liefst 5 duels geschorst.