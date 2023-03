Voormalig profvoetballer Ergün Cakir leidt Elsweide naar winst in topper 'voor Johan!’

,,Ik mis hem hier wel hoor, m’n maatje.” Zegt verzorger Joop Onstein terwijl hij nog snel een sigaretje rookt buiten het sportpark voor hij met de waterzak plaatsneemt in de dug-out. Op het veld poseert de rest van de staf en spelers in 'We love you Johan’-shirts. Johans vrouw Nia zoekt een een van de schaarse zitplekken langs de lijn op. Elsweide-Ajax Breedenbroek gaat zondagmiddag om veel meer dan de koppositie in de vijfde klasse C.