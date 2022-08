Vorden wint Quick-toernooi in Hengelo

‘Er ligt hier bij MASV geen zak geld klaar voor spelers’

ARNHEM - Na zes jaar afwezigheid is Dennis van Beukering (46) terug op de Arnhemse amateurvelden. Dat zal men weten ook bij eersteklasser MASV, waar de oefenmeester is neergestreken. In de jacht op succes zijn de teugels qua trainingsfrequentie en -intensiteit aangehaald bij de volksclub.

