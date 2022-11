VRC stunt tegen vierdedivisionist, Veenendaal kansloos bij Swift, Raho bekerheld van Blauw Geel’55

bekervoetbal valleiVRC heeft in de tweede ronde van het bekertoernooi (district West 1) voor een stunt gezorgd. De Veenendaalse tweedeklasser rekende dinsdagavond met 2-1 af met WV-HEDW, dat twee niveaus hoger in de vierde divisie uitkomt.

De ploeg van trainer Niels ten Have was onherkenbaar vergeleken met afgelopen zaterdag (1-0 zege op Nieuwland) en speelde een formidabele eerste helft. Keer op keer sneed VRC door de Amsterdamse defensie en het was een mirakel dat het maar 1-1 stond. Robin Segers zette VRC al vroeg in de wedstrijd op 1-0. Na ruim een half uur brachten de bezoekers uit Amsterdam de 1-1 op het bord.

In de tweede helft had WV-HEDW het overwicht, maar VRC week geen duimbreed. Uiteindelijk waren de beste kansen voor de thuisploeg. Daan Olde besliste een kwartier voor tijd het bekertreffen: 2-1.

In de schaduw van het Olympisch Stadion in Amsterdam verloor derdeklasser Veenendaal met 4-0 bij Swift. Bij rust stond de thuisploeg, spelend in de vierde divisie, met 1-0 voor. Veenendaal-trainer Tom Gesgarz gebruikte het duel om spelers met minder ritme speelminuten te laten maken. Zaterdag komt Blauw Geel’55 in Veenendaal op bezoek.

Blauw Geel bekerde juist verder dankzij een 0-2 zege bij Juliana'31. Terwijl de Edese club in de competitie de laatste weken grote nederlagen (1-5 tegen WAVV én Advendo’57) leed, stond het in de bekerwedstrijd tegen de competitiegenoot uit Malden weer aan de goede kant van de score. Floriano Raho was de gevierde man door in de tweede helft beide doelpunten te maken.

De ploeg van Marcel van der Hoop zit nu bij de laatste 32 van districtsbeker Oost.