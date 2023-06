Vriendenschaar schuift Waroux (26) door als hoofdtrainer na vertrek van Amelink en leegloop

De Bataven mist promotie maar is toch trots: ‘Met een vrij jonge ploeg het hele seizoen bovenin meege­speeld’

De Bataven speelt ook komend seizoen in de eerste klasse. De Gendtse ploeg verloor zondag de halve finale van de nacompetitie om een plek in de vierde divisie in Alkmaar met 3-0 (0-0) van AFC ’34.