vv Doetinchem overtuigend naar finale tegen Witkampers

De grote man bij Doetinchem in Nijmegen was routinier Bram van Dooren, die drie van de vijf treffers voor zijn rekening nam. ,,Dit was een geweldige avond en een meer dan verdiende zege. Na de vroege 1-0 achterstand kwamen we knap terug.’’

Doetinchem, dat als vierde eindigde in de competitie in 3B, speelt nu de finale voor promotie tegen Witkampers, dat in dezelfde derde klasse B als tweede eindigde. Van Dooren: ,,Ik denk dat we kans maken om Witkampers te verslaan, want eerder dit jaar wonnen we ook met 4-1 van hen thuis. Ik hoop dat we op kunstgras spelen, dat zou een hoop schelen. We gaan het zien’’, aldus Van Dooren.