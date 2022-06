vv Doetinchem tot op bot getergd: ‘Al spelen we op zand, ook dan winnen we’

Dat gebeurt op het veld van SC Eefde en dat is tegen de zin van vv Doetinchem. De ploeg van trainer Hans Hendriksen had de voorkeur voor het kunstgras van Grol of Ruurlo. Witkampers wilde voetballen bij Keijenburgse Boys of in Steenderen bij Basteom op gras.

Beide clubs kwamen er niet uit. De KNVB besloot dat er in Eefde gevoetbald moet worden. Voor Witkampers bijna een thuiswedstrijd en daarnaast mag de ploeg uit Laren ook nog op haar geliefde ondergrond voetballen. ,,Ik snap wel dat zij niet op kunstgras willen voetballen”, zegt Doetinchem-verdediger Jorrit Splitthoff (40) die morgen zijn laatste wedstrijd speelt. ,,Laatst speelden we thuis tegen hen op een donderdagavond op kunstgras en wonnen met 4-1. Toen bekend werd dat we in Eefde moeten spelen, ontplofte de groepsapp. Iedereen is getergd. Daar halen we ook kracht en motivatie uit. ‘Ook al spelen we op zand, winnen doen we’, zei een van onze spelers.”

Splitthoff is vol vertrouwen. ,,We hebben zondag tegen Trekvogels (3-2) en woensdag tegen Brakkenstein (5-1) geweldig goed voetbal gespeeld. Zo goed zijn we al lang niet meer geweest. Beide wedstrijden kwamen we op achterstand, maar we bleven rustig en trokken de wedstrijd beide keren naar ons toe. Het zag er echt fantastisch uit.”

Longa'30

Longa’30 vervolgt zondag de race om handhaving in de hoofdklasse. Er wacht de Lichtenvoordenaren een loodzwaar karwei in eigen huis tegen SC Bemmel.

Longa’30 kwam een week geleden tegen het Friese Jubbega (3-0) met de schrik vrij en treft morgen - opnieuw in eigen huis - SC Bemmel. ,,Een betere ploeg dan Jubbega”, zegt trainer Dennis van Toor. ,,Ze voetballen goed en hebben veel kwaliteit voorop. We zullen alle zeilen bij moeten zetten.”

Longa’30 mist nog steeds veel spelers, maar de verdedigers Floris Eskes en Rolf Kruip keren waarschijnlijk terug in de basis. Linksback Kruip viel vorige week al in tegen Jubbega en de knieblessure van centrumverdediger Eskes lijkt hersteld. Bij winst op SC Bemmel is Longa’30 er nog niet. Dan wacht zondag 26 juni op neutraal terrein de finale tegen TAC’90 uit Den Haag of Nemelaer uit het Brabantse Haaren.

Promotie naar hoofdklasse. Halve finale. Zondag: Longa’30-SC Bemmel (14.00 uur), Nemelaer-TAC’90. Finale. Zondag 26 juni: winnaar Longa’30/SC Bemmel-winnaar Nemelaer/TAC’90.

Promotie naar tweede klasse. Zondag: Witkampers-vv Doetinchem (14.00 uur op terrein SC Eefde).

Promotie naar derde klasse. Zondag: La Première-FC Dinxperlo (14.00 uur op terrein FC Trias); Jonge Kracht-GSV’38 (14.00 uur op terrein Sprinkhanen in Nieuw-Dijk).

Promotie naar vierde klasse. Zondag: HMC’17-Hoeve Vooruit (14.00 uur in Groenlo bij Grol); VVLK-Loil (14.15 uur, Spero in Elst); Terwolde-KSV (14.00 uur op terrein SVBV in Barchem).