vv Doetinchem wint derby bij Pax, HC’03 klopt vv Montferland en Angerlo V verslaat Westervoort

ACHTERHOEK EN LIEMERSvv Doetinchem won donderdagavond in 3B de derby bij Pax. HC'03 was in Zeddam te sterk voor vv Montferland en deed goede zaken.

Volledig scherm HC'03 won tegen vv Montferland voor de tweede keer op rij. © Jan Ruland van den Brink

TWEEDE KLASSE I

DCS-Vorden 3-2 (2-0). 1-0 Sven Willemsen, 2-0 Jarno Geurds, 3-0 Finn van Wessel, 3-1 Jurre Heij, 3-2 Luuk Smit.

DCS-trainer Eric van Zutphen meende dat zijn ploeg zich goed had hersteld na de zeperd van afgelopen zondag toen met 6-1 van koploper DCS werd verloren. ,,Toen kregen we een tik op de neus, maar met bij vlagen goed voetbal en een hecht collectief deden we het nu veel beter. In plaats van 3-2 had het zomaar 8-3 kunnen worden, want we kregen heel veel kansen. Het leek een gemakkelijke wedstrijd te worden, maar na de 3-2 geloofde Vorden er weer in.”

Van Zutphen kampt nog steeds met coronagevallen. ,,Voor deze wedstrijd meldden zich er twee af, terwijl de spelers die terugkeerden na corona al na zeventig minuten met kramp af moesten.”

DERDE KLASSE B

Pax-Doetinchem 1-3 (1-1). 0-1 Max van der Velpen, 1-1 (e.d.) Jody Keuben, 1-2 Owen Peters, 1-3 Alper Demiray.

,,We speelden op veld 3 van Pax", zei Doetinchem-trainer Hans Hendriksen. ,,Dat was schandalig slecht. Voetballen was onmogelijk. Toch hebben wij verdiend gewonnen, we hadden er het meeste recht op.”

Hendriksen zat krap in de spelers. ,,Daarom was het mooi dat ik oudgedienden als Gerard Bloemenkamp en Niels Hondelink op kon stellen. Die wisten dat we een smalle selectie hadden en wilden ons uit de brand helpen. Ze hebben het nog goed gedaan ook.”

Doetinchem staat nu vierde. Hendriksen: ,,Voor het kampioenschap gaan we niet meer. Wel voor een plek in de top drie.”

vv Montferland-HC'03 1-4 (1-2). 0-1 Cas Evers, 1-1 Chiel Groeneveld, 1-2 Daan Koenders, 1-3 en 1-4 Floris Bilderbeek.

HC'03 uit Drempt haalde de tweede overwinning in vijf dagen en staat nu keurig in de middenmoot met vijftien punten. ,,Tegen Gendringen en Montferland waren cruciale wedstrijden voor ons", aldus HC'03-trainer John Leeuwerik. ,,Dat besef was er bij de spelers ook. Ze waren scherp en geconcentreerd. De overwinning was ook dik verdiend.” vv Montferland blijft op zes punten staan.

VVO-OBW 0-2 (0-1). 0-1 Ian de Meijer, 0-2 Jelmer Krooshof.

Het Zevenaarse OBW blijft ongeslagen in 3B, hoewel het volgens trainer Martijn Bartels erg moeizaam ging. ,,De doordeweekse wedstrijden liggen ons niet zo. Dat komt doordat spelers van hun werk of school moeten komen. Toch is het dan belangrijk goed te blijven presteren. De eerste helft ging het gelijk op, maar na rust kregen we steeds meer grip op de strijd, hoewel de 0-2 pas vlak voor tijd viel. De kansenverhouding was in ons voordeel.”