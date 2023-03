Waarom een hersenschudding in het (amateur)voetbal vaak wordt onderschat: ‘Het duurde ook even voordat teamgenoten doorhadden wat ik had’

Koenderink heeft zijn eerste speelminuten inmiddels weer gemaakt. Zijn rentree van drie weken geleden, in het uitduel bij koploper Scherpenzeel (5-1 nederlaag), is zelfs kracht bijgezet met een doelpunt. Een eretreffer, maar toch.

,,Ik liep een hersenschudding op in een uitwedstrijd tegen Go Ahead Kampen (op 9 april 2022, MvS)”, vertelt de aanvaller van eersteklasser Bennekom. ,,Ik kreeg in de eerste helft bij een kopduel een tik tegen de zijkant van mijn hoofd. Ik werd meteen duizelig, maar wilde me niet laten kennen en voetbalde door. Na een uur zag ik sterretjes en moest ik er alsnog uit.”