WAVV-broers Dolphijn zijn tegenpolen, maar ook vrienden: ‘Af en toe werd ik zo moe van die jongens’

Wie de slimste van het stel is? Luc Dolphijn (24) zet direct de toon in de mancave op de woonboerderij van zijn vader. ,,Op de volgorde van hoe we zitten”, zegt de aanvoerder van de Wageningse derdeklasser WAVV. De opmerking zorgt voor een glimlach op het gezicht van broer Lars (21).