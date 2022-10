WAVV ligt uit bekertoernooi na ruime nederlaag bij De Paasberg

Halverwege leidde De Paasberg, de nummer twee in de vierde klasse B, met 2-0. WAVV probeerde van alles, maar zag de thuisploeg in de laatste vijf minuten van de wedstrijd uitlopen naar 5-0.

,,Wij misten wat spelers, maar verloren terecht van een goed team dat levensgevaarlijk was in de counter. Het zat er niet in. Het kwalijke is dat we het aflegden in de duels. Daar begint het eigenlijk mee”, zei WAVV-trainer Moslin Adnane.