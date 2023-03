Welke impact heeft de ramadan op de degradatiestrijd van FC Jeugd? ‘Spelers die normaal op zaterdag op stap gaan, doen dat nu niet’

‘Bah, lust ik niet!’: deze strategie moedigt kieskeurig etertje aan tot proeven

Aan menig keukentafel is het iedere avond een strijd: ouders hebben hun uiterste best gedaan een gezonde maaltijd met groente te bereiden, maar kindlief weigert ook maar een hapje te proeven. Hoe zorg je dat je kind later meer lust dan patat en pannenkoeken? Onderzoekers van Maastricht University bestuderen het en kwamen onlangs tot een interessante ontdekking.