Wesley Vree is naast topscorer ook doelman en schilder bij RKSV Driel: ‘We zitten niet zo breed in de keepers’

Eén blik richting zijlijn was zondag genoeg voor RKSV Driel-spits Wesley Vree, pal nadat keeper Paul de Wit met zijn tweede gele kaart werd weggestuurd in het treffen met Blauw Wit. Eerder in het duel in de derde klasse had Vree zijn ploeg nog op 1-0 geschoten, maar bij een 3-1 stand werd híj invaldoelman.