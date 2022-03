Westendorp komt niet opdagen en laat GSV'63 op het veld wachten; Basteom stunt tegen Jonge Kracht

GWVV verloor door een, in hun ogen, omstreden doelpunt in blessuretijd. ,,Er werd geduwd en het was buitenspel", sprak trainer Edwin Grotenhuis van GWVV balend. ,,We hebben zelf een goede wedstrijd gespeeld, een van onze betere dit seizoen. Dan is het zuur dat we door zo'n doelpunt verliezen.”

Het duel ging lange tijd gelijk op. ,,Waarbij wij ook de kansen hebben gehad om op voorsprong te komen. FC Bergh had moeite met onze speelwijze. Al met al was een gelijkspel in mijn ogen verdiend geweest, maar Bergh had het geluk van de koploper.”