Westervoort en DVV vermaken niet echt in ‘carnavalsduel’

De derby vond in tegenstelling tot de verwachtingen plaats op het kunstgras. ,,We beginnen om vier uur, dan kun je zonder licht echt niet op het hoofdverld spelen", merkte trainer Ron Olyslager van DVV op, die dit vlak voor de wedstrijd aanhangig maakte. ,,En ik heb geen zin dat we een kwartier voor tijd moeten stoppen omdat we niets meer kunnen zien.”

In de wedstrijd, die vanwege de carnavalsoptocht in Westervoort een dag was vervroegd, waren de beste kansen voor de thuisclub, al kwam DVV er een paar keer gevaarlijk uit. ,,Het verschil tussen beide ploegen is dat zij meer ervaring hebben", vond Olyslager. ,,Voor ons was het een fase tegenhouden, we zijn dan ook tevreden met een punt.”