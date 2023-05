Wie wordt kampioen, wie degradeert? De ontknopingen naderen in het amateurvoetbal

Bennekom heeft nog kans op nacompeti­tie, maar snakt nu al naar het einde: ‘Veel te veel pieken en dalen dit seizoen’

Bennekom is in theorie nog in de race voor de nacompetitie om promotie. Maar na de nederlaag tegen DUNO (0-2) lijkt er bij de eersteklasser weinig geloof meer in een ‘toetje’. ,,We hebben daar nu niets te zoeken.”