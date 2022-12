Wilco Geerts jaar langer bij Ulftse Boys

Winterstop in de Betuwe: voetbal­lers zwermen uit, maar gevoetbald wordt er niet veel

ANGEREN/DRIEL - De winterstop breekt aan in amateurvoetballand en traditiegetrouw zwermen de Betuwse clubs in januari uit voor trainingskampen in binnen- en buitenland. Al wordt de term ‘trainingskamp’ in de meeste gevallen met een flinke korrel zout genomen.

18 december