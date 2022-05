Winst voor Vitesse, gelijkspel De Graafschap op Terborgtoernooi

TERBORG Vitesse onder 19 is het Terborgtoernooi vrijdagavond goed begonnen, van Palmeiras uit Brazilië werd met 2-1 gewonnen. In dezelfde poule kwam ook het sterk spelende FC MIdtjylland tot winst, Borussia Mönchengladbach werd met 1-0 verslagen.

In de andere poule vielen louter remises te noteren. KRC Genk was beter dan Tottenham Hotspur, maar het duel eindigde in 1-1. In de laatste wedstrijd van de avond troffen Fluminense en De Graafschap elkaar. Ook dit duel eindigde in 1-1, mede door een Doetinchemse treffer in de slotminuut.