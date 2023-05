WNC moet weer vrezen na nederlaag in degradatiekraker

Lorenzo Arends loodst Paasberg met beauty in veilige haven: ‘Twee keer winnen en we zijn kampioen’

De Paasberg ligt op titelkoers in de vierde klasse B. De Arnhemse ploeg won zaterdag op eigen veld met 2-0 van Excelsior Zetten en heeft alles in eigen hand om in de laatste twee resterende duels de felbegeerde titel te pakken.