WNC-trainer Prein bewijst zijn gelijk met historische promotie: ‘In de winterstop werd ik door veel mensen uitgelachen’

,,In de winterstop werd ik door veel mensen uitgelachen toen ik zei dat mijn spelers tijdens ons trainingskamp in Valencia niet voor twaalf uur ‘s nachts terug mochten zijn in het hotel en feest moesten vieren”, zei de 41-jarige Prein na de gewonnen nacompetitiefinale tegen DUNO (2-0).

,,Sommigen vroegen zich af of we nu een voetbalclub waren of iets anders. Maar in Spanje is de basis gelegd voor ons succes. Tegen DUNO, maar ook in de afgelopen weken, hebben we laten zien dat je veel kunt bereiken als je een hecht team bent. Natuurlijk hebben we daarbij nog wel een aantal spelers die geweldig kunnen voetballen.”