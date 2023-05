WNC vergooit voorsprong en moet vrezen voor nacompetitie, Tricht mag blijven dromen van promotie

voetbal rivierenlandDe slotweken van het voetbalseizoen zijn aangebroken. In Rivierenland moeten nog de nodige beslissingen vallen. Benieuwd naar alle verrichtingen? Een verzameling van de gebeurtenissen in het regionale amateurvoetbal vind je na afloop van de wedstrijden op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

LANDELIJK

TWEEDE DIVISIE

TEC wacht nog een bloedstollende ontknoping in de tweede divisie. De Tielse club boekte zaterdagmiddag een minimale zege op Noordwijk (0-1), maar is door de overwinning van Excelsior Maassluis (3-2 tegen Jong Sparta Rotterdam) nog niet veilig.

ZATERDAGVOETBAL

LANDELIJK

VIERDE DIVISIE A

WNC moet vrezen voor nacompetitievoetbal tegen degradatie. De Waardenburgse vierdedivisionist verloor zaterdag op eigen veld de kraker tegen Achilles Veen met 2-3.

WNC kwam nog wel op 2-0 voorsprong. Vlak voor rust verdween een kopbal van Jesse Dibbets via een Achilles-verdediger in het doel. Mirel Ibrahimovic zorgde na 55 minuten uit een hoekschop voor de 2-0 en leek daarmee de ploeg van trainer Cor Prein in een zetel te helpen.

Achilles Veen knokte zich echter snel terug in de wedstrijd met 2-1 en kwam in de slotfase op 2-2. In blessuretijd viel zelfs nog de 2-3, waardoor WNC volgende week op bezoek bij kampioen Kloetinge moet stunten om zich alsnog rechtstreeks veilig te spelen. Prein kreeg na de 2-3 vanwege commentaar nog een rode kaart.

2H ZUID 1

Tricht boekte tegen Wieldrecht een belangrijke zege in de strijd om de derde periodetitel. De tweedeklasser won met 3-2 en heeft volgende week alles in eigen hand.

Tim van Dijken maakte al na 48 seconden zijn 31ste treffer van het seizoen, gevolgd door een snelle goal van René van Soelen die uit de rebound de 2-0 binnen kopte. ,,Het leek een eenvoudige middag te worden, maar niks was minder waar”, zei assistent-trainer Rick van Gameren.

Wieldrecht kwam namelijk voor rust op gelijke hoogte. Gelukkig voor Tricht schoot Joran Smit zijn ploeg naar de overwinning.

3D WEST 1

Vriendenschaar kon zijn stunt van eerder dit jaar niet herhalen en verloor ditmaal op eigen veld wel van nummer twee Nieuw Utrecht: in Culemborg werd het 1-3. Het duel had groot belangen, Vriendenschaar kan alle punten gebruiken om degradatie te ontlopen, de tegenstander is nog in de titelrace. Koploper Houten, dat zelf een dag vrij was, kwam polshoogte nemen bij de derdeklassers.

Toen Vriendenschaar na een half uur middels een penalty de 0-2 tegen kreeg, keerden de toeschouwers uit Houten weer huiswaarts, voor hen was het al duidelijk. In het tweede bedrijf bracht Finn Spierings de ploeg weer terug in de wedstrijd door ook een strafschop te verzilveren. De hierop volgende opleving van Vriendenschaar werd vlug afgestraft middels de beslissende tegentreffer: 1-3.

3E ZUID 1

Ondanks de 0-5 overwinning van MVV’58 op Sparta’30 blijft hoofdtrainer Frans van Wijk erbij dat de ploeg uit Meteren onvoldoende zijn kansen afmaakt. ,,Met rust stonden we pas met één doelpunt voor, terwijl het al overduidelijk was dat wij het team waren dat het voetbal maakte . We hadden wel met 3-0 of 4-0 voor mogen staan.”

Twan de Kock had de score geopend voor de derdeklasser. Morris van de Brink, Maurice Kaasjager en Robin Jager (tweemaal) waren in het tweede bedrijf trefzeker. ,,En dan zie je naarmate er meer vertrouwen komt, die kansen makkelijk afgemaakt worden. Dit was mooi vertrouwen tanken voor de nacompetitie.”

Haaften-ONI 1-1 (0-0). 1-1 Kevin van de Velde.

4E WEST 1

OSM’75-Focus’07

4B OOST

DFS-Kesteren

FC Lienden-SVHA

Uchta-ASV Zuid Arnhem

Dodewaard-De Paasberg

4E ZUID 1

ASH blijft dankzij een ruime zege op Beesd (1-6) in de race voor een periodetitel en ticket voor de nacompetitie om promotie. De vierdeklasser uit Hellouw leidde halverwege al met 1-3 door goals van Jens Kroeze, Danny Bijl en Arnoud van Arendonk.

Na de pauze vergrootten Marijn Hak, Bijl en Van Arendonk de voorsprong: 1-6.

Rhelico-Noordeloos 1-1

Herovina-GVV 7-0 (3-0).

ZONDAGVOETBAL

2H OOST

Theole-VVG’25

4D WEST 1

Sloterdijk-SMVC Fair Play

4E ZUID 1

DSS’14-RKTVC

Teisterbanders-BMC

Wadenoijen-Maliskamp

FC Drunen-Buren

5B ZUID 1

Ophemert-DESO

MEC’07-Maaskantse Boys

SJO VITA-SCZ

Hedel-BZS