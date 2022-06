Woensdag SDOUC-Union en Brakkenstein-Doetinchem

ZVV Ede wint slotduel, maar grijpt naast titel én promotie naar eredivisie

De zaalvoetballers van ZVV Ede spelen volgend seizoen opnieuw in de eerste divisie. De Edese club heeft ondanks een 4-7 zege in de slotwedstrijd bij Sportclub Olympic in Westervoort naast de titel en daarmee ook promotie naar de eredivisie gegrepen.

11 juni