Zaterdag is het weer zover: de derby van het Oosten tussen RKZVC en Longa’30

Omgekeerde wereld in Veenendaal: koploper VRC vergroot de zorgen bij puntloze titelfavo­riet De Merino’s

Een week na dé derby van Veenendaal tussen GVVV en DOVO zorgde VRC voor een verrassing in de ‘kleine derby’ tegen De Merino’s. Na de 2-3 zege op de dorpsgenoot staat de wereld op zijn kop in de tweede klasse C.

9 oktober